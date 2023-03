José Enrique Monrosi ha sido especialmente contundente con la moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez, la cual considera "un esperpento" y "una payasada". "Ni siquiera los votantes de Vox pueden entender el bucle infinito de desaguidados y extravagancias que está sometiendo su partido a la política española", cuestiona el periodista.

En laSexta Xplica, Monrosi destaca los "trabajos serios" que se llevan a cabo en el Congreso de los Diputados, los cuales se van a ver interrumpidos por un "esperpento", insiste. Para el periodista, esta votación será "un refuerzo de la figura del presidente del Gobierno y de la mayoría progresista", más después de crisis como las de las reformas del 'solo sí es sí' o de la Ley Mordaza.

También cree que puede "venir bien al PP" esta votación, aunque pone varios 'peros': "Le puede venir bien al PP, aunque me cueste entender su postura sobre su abstención. Ante una iniciativa de la extrema derecha representada por la extavagancia de Tamames, no sé qué tiene que hacer que no sea votar en contra, no lo entiendo".