Benjamín Prado ha reflexionado en laSexta Xplica sobre el caso de Ana Obregón y ha opinado que le ve "tres ángulos, uno emocional, otro ético y otro legal". "El emocional, hay que recordar que esta historia comienza en un drama, en la pérdida de un hijo, una tragedia tan grande que no tiene ni nombre, pero el problema es que cuando Ana Obregón dice una frase que me llamó mucho la atención y es 'Nunca más volveré a estar sola', pensé: ¿Y la niña? Porque Ana Obregón es bióloga y que sabe que esa niña no va a tener madre durante mucho tiempo", ha criticado.

Por ello, ha señalado el escritor, "en la legislación española, cuando hay adopciones, se dice que tiene que haber, como máximo, una diferencia de 45 años, para evitar que los niños se queden huérfanos demasiado pronto".

En lo referente al ángulo ético, Benjamín cree que "es evidente". "Esto es los ricos comprándole niños a los pobres, ganando la mujer que hace de vientre de alquiler 35.000 euros, mientras tú ganas un millón de euros con la exclusiva; parece que la pasta se la quedan los intermediarios, como todo en la vida", ha lamentado.

Así, el periodista ha añadido que "el problema es que también existen niños que se pueden adoptar", y que "hay miles de niños en el mundo esperando una adopción por razones terribles, y se pueden adoptar".

Por último, Prado ha hablado del ángulo legal. " Yo lo veo como si aquí intentas meter un arma que en EEUU es legal. En España, es ilegal", ha subrayado, tras lo que ha defendido que "convendría un pacto político real para negociar esto en España".