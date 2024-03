"¿Sabía lo que hacía su novio durante estos dos años Isabel Díaz Ayuso?", pregunta José Yélamo al diputado popular Jaime de los Santos, que niega rotundamente que ella fuera conocedora de que su pareja había defraudado a Hacienda.

"Ella no sabía que esta persona anónima estuviese defraudando", recalca en varias ocasiones, para luego añadir: "Lo que evidentemente entiendo es que en el proceso en el que el estaba inmerso de resolución con Hacienda sí estaría al corriente".

Por su parte la socialista Susana Díaz suelta: "A mí me recuerda a Ana Mato y el Jaguar, que no sabía cómo había llegado al garaje de su casa". "No sé por qué, pero las del PP cuando están arriba del todo no se enteran de cómo le llegan los coches de alta gama", espeta la que fuera presidenta de la Junta de Andalucía en esta intervención, que puedes ver en el vídeo principal de la noticia.