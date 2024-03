Jesús Soriano, creador de contenido en redes sociales bajo el nombre de 'Soy camarero', denuncia en laSexta Xplica las condiciones laborales de quienes trabajan en hostelería. "Se están alargando los horarios, especialmente en fines de semana y festivo", comenta, y pide que se ponga "el foco ahí" porque es donde está el problema.

A esto se suma, que muchos camareros no cobran "las horas extra ni los plus de nocturnidad". "A raíz de una encuesta que hice, en la que participaron 6.000 compañeros del sector, descubrí que el 86% no habían cobrado nunca el plus de nocturnidad".

Por eso, y para que se cumplan las condiciones en hostelería, Jesús Soriano propone que "la solución son muchas más inspecciones de trabajo, pero sin ser preavisadas, y con multas ejemplares".