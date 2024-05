LaSexta Xplica fue testigo del la situación que tienen que soportar los vecinos del centro de Madrid por los pisos turísticos, que convierten a la capital en paraíso para los turistas e infierno para los residentes. "Madrid es la ciudad de la fiesta", expresa una joven turista en el vídeo.

El ruido, la música y la fiesta hasta altas horas de la madrugada es lo que tienen que aguantar los vecinos del centro de Madrid. Juan Andrés, vecino afectado, lamentó la "degradación" del barrio: "Es un barrio absolutamente para los turistas y la marcha nocturna en la que no se piensa en absoluto en los residentes".

Por su parte, Marián, otra vecina afectada, denunció que las calles se llenan de basura. "Esto no puede ser, es una suciedad y una guarrada en pleno centro de Madrid", manifestó Juan Andrés, mientras que Víctor Rey, presidente de la asociación vecinal Sol y Barrio de las Letras, destacó que en una calle que estaba repleta de turistas "no podría pasar una ambulancia o un camión de bomberos si fuera necesario". "Yo vivo aquí desde hace 35 años y esto es un sinvivir. No podemos dormir por las noches", contó otro vecino a laSexta Xplica.