Melisa Rodríguez, arquitecta, y exportavoz de Ciudadanos en el Congreso, habló en laSexta Xplica sin tapujos sobre el batacazo de la formación naranja en las elecciones autonómicas y municipales del 28M, reconociendo que "no ha sido una sorpresa porque todas las encuestas daban que el resultado no iba a ser bueno".

Así, la exdiputada de Ciudadanos opinó sobre el caso concreto de Begoña Villacís: "Cada uno tendrá que entender la estrategia de campaña que ha hecho y quizás a ella le perjudicó mucho ese movimiento que sí que no anterior de si sumarse al PP o no, el negarlo... yo creo que eso acabó desmotivando a parte del electorado fiel que tenía en el Ayuntamiento de Madrid".

En este sentido, Rodríguez criticó que la campaña de cara a las elecciones del 28M "se hizo nacional", y considera que "eso lo que hizo fue desprestigiar el trabajo de muchos candidatos de todos los partidos, como ocurrió con el PSOE". "Pedro Sánchez no es de compartir el liderazgo, y la campaña del miedo no funciona porque a la gente lo que le preocupa es que los precios siguen subiendo, que no pueden afrontar el día a día y de esto se habla poco", concluyó.