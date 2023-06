Inés Arrimadas dice adiós a Ciudadanos. La que hasta hace poco era uno de los pesos pesados de la formación naranja ha anunciado este jueves que pone fin a su carrera política. Lo hace después de la debacle que ha sufrido el partido en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo; también, para sorpresa de su grupo parlamentario, con el que ya no mantenía buenas relaciones. "Todas las etapas empiezan y acaban. Lo hago después de haber dedicado los mejores años de mi vida a servir a mi país. En este tiempo, he tenido errores y aciertos, pero pueden sestar seguros de que siempre he tomado todas las decisiones pensando en lo mejor para nuestro país", ha explicado Arrimadas.

En su intervención, ha agradecido a Ciudadanos haberse convertido en un "proyecto imprescindible para España"; también, a Albert Rivera por la "oportunidad" que le dio al integrarla en el proyecto a nivel nacional y a sus adversarios políticos con quienes ha "compartido esta etapa" y de los que ha "aprendido". Arrimadas ha dirigido una mención especial a los ciudadanos de Cataluña y a sus compañeros de partido en la comunidad por apoyar y representar "al partido que rompió el silencio y se enfrentó al régimen nacionalista, a quienes frenaron democráticamente el golpe de Estado de 2017". Para Arrimadas, Ciudadanos "es una referencia constitucionalista en Cataluña, y lo seguirá siendo".

La hasta ahora dirigente naranja ha concluido su intervención asegurando que en esta última legislatura su partido ha "defendido los principios liberales", y ve en las elecciones generales del 23 de julio "un momento crucial para nuestro país". Sobre esta cuestión, ha sido breve pero tajante: "Deseo mucho acierto a los gobernantes que salgan de esta cita electoral porque España los necesita". Precisamente, al hilo de esta cita electoral, laSexta ha podido saber que Arrimadas ha rechazado unirse al PP de cara a concurrir en el 23J de la mano de Núñez Feijóo. Asimismo, seguirá afiliada a Ciudadanos.

Arrimadas frente al independentismo

Arrimadas se unió a Ciudadanos en el año 2011. Desde entonces, ha desempeñado varios cargos importantes en el partido y ha sido una figura destacada en la batalla política española. Comenzó su trayectoria como asesora en el Parlamento de Cataluña. En 2012, fue elegida diputada en el Parlament por Barcelona, convirtiéndose en la portavoz del grupo parlamentario de Ciutadans. En aquel cargo destacó por su postura firme y crítica hacia el movimiento independentista catalán. De hecho, su oposición férrea al Govern la llevó a convertirse en una figura destacada en el partido. Tanto que, poco después, en 2015, durante las elecciones catalanas, encabezó la lista de Ciudadanos y logró una victoria histórica para su partido al obtener 25 escaños.

Un resultado con el que se convirtió en la segunda fuerza política en el Parlament de Catalunya, liderando a la oposición. Su éxito en Cataluña y su labor en el partido sorprendieron y gustaron mucho en la dirección de la formación, razón por la que acabó siendo elegida en 2017 portavoz nacional del partido, sucediendo a Albert Rivera. En ese puesto, Arrimadas jugó un papel clave en la estrategia de la formación y se convirtió en una de las voces más prominentes de la oposición al independentismo catalán. Ya durante las elecciones generales de abril de 2019, Arrimadas lideró la lista de Ciudadanos por Barcelona y consiguió ser elegida diputada en el Congreso de los Diputados.

Fue un triunfo temporal, y casi el comienzo del declive consolidado del partido, dado que en los comicios posteriores de noviembre de 2019 Ciudadanos sufrió una importante derrota electoral y Arrimadas perdió su escaño en el Congreso. Ya en marzo de 2020, fue elegida presidenta de la formación, sucediendo a Rivera y convirtiéndose en la primera mujer en liderar Ciudadanos. Bajo su liderazgo, el partido experimentó un proceso de renovación y redefinición de su mensaje político. Una estrategia que no obstante no ayudó a mejorar los resultados de la formación en los distintos comicios celebrados hasta la fecha, cada vez más desaparecida entre las opciones de voto.