El fuego arrasa España y José Yélamo abre debate en laSexta Noche para conocer la opinión de los expertos. El asesor político Santiago Martínez-Vares explica en el vídeo que acompaña a estas líneas que una de las causas indiscutibles es el cambio climático: "Esté modificando la forma de vivir y el ser humano esta cambiando el planeta".

Pero además, Martínez-Vares añade culpabilidad a otro factor también muy importante, el abandono del campo por parte de gobiernos: "Tenemos un problema de falta de humedad, de falta de agua... Una persona que tiene una finca no recibe ninguna ayuda para desmontar el monte", comenta. Así, se centra en los incendios de Castilla y León, donde reafirma su teoría ya que "en invierno no hay nadie trabajando en ellos y ya no existen los veranos suaves".

En el vídeo principal de la noticia, el asesor político lanza un claro mensaje a la sociedad: "Vivimos de espaldas al campo pero queremos que el campo nos llene la nevera y nos solucione los problemas".