Martínez-Vares considera que Juanma Moreno "no va a pasar por la prioridad nacional": "Su estilo moriría en el mismo instante que firme ese papel"

El analista político ha aseverado que ve más cerca una repetición electoral que que Vox entre en el Gobierno andaluz imponiendo su prioridad nacional.

Esta semana se han iniciado las conversaciones PP-Vox para formar Gobierno en Andalucía. Parece que la clave de la misma reside en la prioridad nacional de la ultraderecha, pero Santiago Martínez-Vares no lo considera así.

El analista político ha aseverado que Juanma Moreno no va a aceptar esa exigencia de la formación de Bambú: "En Andalucía, Vox ha estado criticando a Juanma Moreno porque no les cogía el teléfono. El grande marca el marco al pequeño, no al revés. Juanma Moreno, sobre la prioridad nacional, se ha posicionado claramente. Ha dicho que es ilegal, que no entra en la Constitución".

"Este presidente autonómico no va a pasar por la prioridad nacional. No va a transigir. El lunes estuve hablando con uno de los negociadores y me dijo 'no hemos empezado a negociar", ha añadido.

Juanma Moreno necesita dos abstenciones para llegar y para Martínez-Vares es más plausible una repetición electoral que un 'sí' del andaluz a la prioridad nacional: "Yo veo más cerca una repetición de elecciones que a Vox dentro del Gobierno y la prioridad nacional dentro. Moreno es una persona que conoce muy bien la tierra de Gobierno y comprar la prioridad nacional le va a significar una rémora en su carrera política".

"El estilo de Juanma Moreno moriría en el mismo instante que firme ese papel. Juanma Moreno conoce perfectamente su tierra y sabe perfectamente que comprarle el marco a Vox es desnaturalizar su figura política. Yo creo que cuando tú tienes 53 diputados, el otro no tiene la sartén por el mango", ha proseguido.

De hecho, ha cuestionado cómo explicarían Santiago Abascal y Manuel Gavira "que hay que ir a una vuelta de elecciones porque ellos no se van a abstener". "Pueden llegar a un acuerdo de caza, de tauromaquia, de fiscalidad... Tienen muchísimos puntos de acuerdos, pero el pequeño tiene que jugar al marco pequeño", ha concluido.

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