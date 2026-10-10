Ruth Galán, del Sindicato de Inquilinas: "Ayuso gestiona para los buitres y lo ha dicho y demostrado"

En el programa de José Yélamo, ha respondido a las palabras de la presidenta de Comunidad de Madrid en las que afirmó que en Sol había "terroristas": "Es Ayuso siendo Ayuso".

Ruth Galán, del Sindicato de Inquilnas, ha respondido a Isabel Díaz Ayuso en laSexta Xplica. La presidenta de la Comunidad de Madrid, en un mitin, habló de que en la acampada de Sol había "terroristas". "Sus declaraciones son Ayuso siendo Ayuso", cuenta.

"Criminaliza la protesta y a la gente vulnerable. A nosotras nos preocupaba el terror que sufría Maricamern y el que sufren cientos de miles de inquilinas", dice Ruth.

E insiste en la figura de Ayuso: "Ella nunca se pone en este lugar porque gestiona para los buitres. Lo ha dicho y demostrado".

"Almeida ya dijo que teníamos cuchillos y adoquines, quedando como en una caricatura. Ahora ella dice que somos terroristas. Nosotros no vamos en contra de nada, vamos a favor de las familias", ha expresado.

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