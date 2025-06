Rufián, sobre cuánto tiempo le queda al Gobierno: ¿Un mes o un año? Dependemos de las informaciones que surjan"

Gabriel Rufián ha concedido una entrevista a laSexta Xplica para analizar la situación política actual después del choque que mantuvo esta semana en el Congreso de los Diputados con Pedro Sánchez a raíz del escándalo de Santos Cerdán.

A José Yélamo, el portavoz de ERC ha desvelado lo que le transmitió el presidente del Gobierno en el encuentro que tuvieron: "Nosotros lo que decimos es que, a tenor de lo que está sucediendo de que cada 24 horas pues suceden cosas, yo le hice una pregunta clara al presidente del Gobierno. ¿Estamos ante la Gürtel del PSOE? ¿Frente a un caso de tres listos o un caso de financiación ilegal?".

"Él a mí me dijo que no, que eran tres tipos que se habían pasado de listos y habían montado por su lado una trama y que les había expulsado", ha añadido.

Ahora bien, Rufián no tiene la certeza de que el Ejecutivo vaya a aguantar toda la legislatura, motivo por el que pide "aprovechar" el tiempo que le quede al Gobierno: "Lo que tengo que hacer es aprovechar el tiempo que tenemos. ¿Qué va a quedar? ¿Un mes o un año? Dependemos de las informaciones que surjan. Teóricamente el presidente del Gobierno habla del año 27. Ojalá sea así, pero no lo que no vamos a hacer es seguir diciendo que esto son inventos".

"Y yo he sido el primero que he dicho que hay una ofensiva judicial, policial, digital y mediática contra este Gobierno desde el minuto uno. Ahora bien, aquí ha habido tres tipos que se han repartido el dinero", ha concluido.