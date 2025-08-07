El dueño de 25 pisos turísticos de una comunidad que los rechaza: "Quería llegar a un acuerdo de convivencia y ha sido imposible"

Un empresario con 24 pisos turísticos se enfrenta a la oposición de sus propios vecinos. Intentó negociar, ofreció alternativas y hasta compró locales, pero solo encontró rechazo. Denuncia acoso, trabas legales y un clima cada vez más tenso.

Rubén Zaballos, propietario de más de 100 pisos turísticos, ha explicado en el debate de laSexta Xplica la situación de un empresario —con 24 apartamentos—que enfrenta la oposición de su comunidad de vecinos, que rechaza su uso turístico.

Zaballos ha relatado que el empresario compró varios locales en el edificio, pero al enterarse de que algunos vecinos se oponían al proyecto, intentó buscar una solución. En una junta, les propuso que fueran ellos quienes adquirieran los locales y que él se encargara de llevar adelante la obra. El coste: unos 6.000 euros por vecino. La propuesta fue rechazada."

Luego, ofreció reconvertir los apartamentos en viviendas residenciales, pero tampoco hubo acuerdo. "Al fin y al cabo, la constructora intentó mediar para llegar a un entendimiento con ellos", asegura Zaballos.

Pese a las tensiones, los apartamentos están hoy en funcionamiento. Sin embargo, durante la obra, asegura que se vivió un "acoso terrible" por parte de algunos vecinos. Algunos trabajadores abandonaron el proyecto, y la situación se volvió insostenible. "Está psicológicamente bastante afectado", señala.

Zaballos explica que su intención al comprar los apartamentos fue negociar directamente con los vecinos: "Al fin y al cabo, convivo con ellos. La ventaja de estos departamentos es que tienen entradas independientes".

Pero afirma que no ha podido ni siquiera dialogar con la comunidad: "No me han dejado hablar con los vecinos. Hemos tenido que enviar varios burofax a la administración, pero no nos atienden".