Juan Sanguino, de la diferencia de precios en conciertos: "Genera microsociedades de ricos y probres dentro un espectáculo"

"Esta construcción de microsociedades de ricos y pobres dentro de un espectáculo musical es cada vez más habitual", afirma el periodista cultural Juan Sanguino, que lamenta que ya "no hay conciencia de lucha de clases sino resignación".

Equipo de Investigación realizó este reportaje sobre los primeros conciertos y festivales tras la pandemia. Las grandes estrellas mundiales de la música pop y del rock recalaban en España con tours que mueven más de 81.000 millones de euros solo en Europa. El precio de las entradas había subido un 35% en la última década y, en algunos conciertos, llegaban a venderse tickets a 3.000 euros.

"No hay conciencia de lucha de clases sino resignación", aseguró el periodista, que destacó cómo en cuestión de un metro entre los asientos el precio se duplicaba en los conciertos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

