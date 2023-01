Guillén del Barrio no puede evitar romperse al hablar del trabajo acumulado en las últimas semanas. Es enfermero del Hospital de La Paz, en Madrid, y ha asegurado en laSexta Xplica que está siendo "muy duro": "Elegir esto por vocación y ver en qué condiciones trabajamos...".

"Con los años lo que haces es correr, trabajar como en una cadena de montaje. No puedes tratar a los pacientes como tú quieres, ves que el cuidado no está a la altura de lo que merecen y eso te consume por dentro", ha indicado el sanitario, que ha querido incidir en que no se trata de un pico asistencial por los virus respiratorios.

"Por favor, basta ya con lo de los picos. Si esto fuera un pueblo y todos los años se inunda el pueblo entero y sale el alcalde a decir que ha sido puntual porque ha llovido mucho, al alcalde le echan. Y a nadie le va a servir de nada que diga que es que en el pueblo de al lado se inunda también más o menos. Cada palo que aguante su vela", ha aseverado Guillén del Barrio en laSexta Xplica. Puedes escuchar su alegato al completo en el vídeo principal de esta noticia.