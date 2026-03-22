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Tenso debate

Rita Maestre, a Andrea Levy: "Lo que no es estable es la relación entre el PP y Vox, que lleváis meses sin ser capaces de formar gobierno en Extremadura"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid y Andrea Levy protagonizaron un tenso debate en laSexta Xplica.

Rita Maestre

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, defendió en laSexta Xplica que el Gobierno "durante los últimos siete años ha gobernado estable", un adjetivo que resultó irónico para Andrea Levy, a lo que Maestre no pudo evitar responder.

"¿Sabéis lo que no es estable? La relación entre el Partido Popular y Vox, que después meses no habéis sido capaces de poner en marcha un gobierno en Extremadura, que estéis cerca de nuevas elecciones", manifestó la portavoz de Más Madrid, a lo que añadió: "Hay que tener cuajo, Andrea, para hablar de las posiciones del Gobierno".

Así, Maestre afirmó que el Gobierno "es admirado en toda Europa", mientras que le dijo a Levy: "Si aquí gobernaran Abascal y Feijóo estaríais apoyando vuestras ruedas de prensa a Netanyahu y a Donald Trump".

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