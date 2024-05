"Me pongo a llorar viendo a esos niños": así se ha expresado el expresidente de Cantabria y líder de PRC, Miguel Ángel Revilla, sobre la guerra de Israel en Gaza. Revilla ha aplaudido que España vaya a reconocer a Palestina como Estado: "¡Bravo! Si fuera diputado, levantaba las dos manos. Me parece que es absolutamente imprescindible".

"Yo con esto de Gaza tengo la impresión de que estamos como adormilados, anestesiados. Recuerdo aquellas manifestaciones que hacíamos con la guerra de Irak, donde no conocíamos las atrocidades que pasaron luego. Y ahora estamos viendo una película de terror diaria", ha sostenido en una entrevista en laSexta Xplica, asegurando que no se está haciendo nada.

Asimismo, añade que es incapaz de ver las imágenes de los niños asesinados por Israel en Gaza. "Yo no puedo verlo. Hay momentos en los que me pongo a llorar viendo esos niños. ¿Cómo es posible que no nos sublevemos?", se ha preguntado. "Israel no es solo Israel, tiene quien lo tolera y le suministra la munición que es EEUU", ha recordado.