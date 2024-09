Miguel Ángel Revilla habló sobre Alberto Núñez Feijóo en laSexta Xplica, y expresó que lo ve "intranquilo". "A este hombre le pasa que él una semana antes de las elecciones, las tenía ganas de calle, pero se encontró con la sorpresa de que ganó las elecciones, pero como demócrata que es, tiene que saber que se gana cuando tienes en el parlamento una mayoría que te apoye, y eso no lo ha asimilado, está como ansioso", opinó, tras lo que dijo que Pedro Sánchez "está haciendo cosas muy mal, pero alguna cosa no está haciendo mal, y hay cosas razonables que se podrían apoyar y no se apoyan".

Así, puso el ejemplo "del tema de la inmigración", y criticó que "es impresentable que tengamos a Canarias soportando a 1.000 personas a la semana, que ya no van a caber dentro de poco, y que no sean capaces, en este caso el culpable es Feijóo, de decir a los señores de las Comunidades Autónomas que decreto ley o lo que sea, pero que tienen que hacerse cargo de aliviar la situación de nuestros hermanos canarios haciéndose cargo del número de niños que vienen sin padres o sin familiares que les corresponda en función de su población, y punto".

En este sentido, el expresidente cántabro afirmó de forma tajante que "de esto no se puede hacer una causa contra el Gobierno, porque es inhumano, y más en un territorio donde gobierna él con un partido nacionalista o regionalista". "Me parece increíble", manifestó.