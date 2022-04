José Bono analiza en laSexta Noche la situación que vive Ucrania, repasando junto a José Yélamo las últimas palabras de Irene Montero. La ministra de Igualdad insistía en "fortalecer" las "vías deplomáticas y la negociación" para "pararle los pies a Putin".

"Me gusta lo que dice, pero no la creo", critica Bono, que recuerda cómo hubo un miembro de Unidas Podemos que no aplaudió a Zelenski en el Congreso cuando intervino desde Kiev. "Hay algunos que dicen solo una parte de la verdad", lamenta.

"Hoy lo que tenemos en Rusia es una especie de neonazismo y neozarismo, aunque sea laico. No voy a hacer una condena como Irene Monero, sino que, sinceramente, creo que hay que apoyar a Ucrania, hay que apoyar a Zelenski sin ningún tipo de reserva", zanja Bono.