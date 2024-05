Luis Castillo, quien indicó en laSexta Xplica que es "presidente de una asociación provincial hotelera y de apartamentos turísticos legales" afirmó que "el debate de la turismofobia no existe". "El problema es la ilegalidad de las viviendas turísticas", subrayó el representante del sector turístico, quien defendió que el turismo "en Alicante ha conseguido rehabilitar el casco antiguo haciendo edificios nuevos que estaban abandonados".

"¿Y qué condiciones tienen allí los trabajadores? Porque si el gasto del turista se ha incrementado un 25,9%, yo me puesto mano derecha y mano izquierda a que los trabajadores del sector turístico no han visto en sus nóminas repercutido ese 25,9%", expresó entonces Afra Blanco, algo que dijo Luis Castillo que "no es así".

Así, el representante del sector hotelero aseguró que "la legalidad sobre los trabajadores se cumple a la perfección". "Si no, se denuncia. Habláis sin conocer. Ninguno de vosotros habéis trabajado en un hotel ni un día", le dijo entonces Luis Castillo a la sindicalista y al resto de xplicadores.