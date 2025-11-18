La reflexión de un pensionista sobre los impuestos: "La sensación que tengo es que a los ricos les da mucha pereza pagar..."

Antonio Jiménez, un pensionista, expone en laSexta Xplica su visión sobre cómo contribuyen los ciudadanos y critica la falta de responsabilidad colectiva: "Si hubiera una conciencia ciudadana, nadie esquivaría pagar".

En este programa de laSexta Xplica, José Yélamo saca a debate el tema de los 'Impuestos: 'La gran brecha social'.En este vídeo, Antonio Jiménez, pensionista, expresa su visión sobre el tema y habla de la desigualdad entre contribuyentes.

"La sensación que tengo es que a los ricos les da pereza pagar", afirma Jiménez, arrancando las risas de varios tertulianos, que responden entre bromas: "¡A todos!".

El pensionista defiende la importancia de una mayor concienciación social: "Yo tengo una economía muy delgada. Amancio Ortega hace donaciones a la Seguridad Social, manda equipos carísimos...Prefiero que pague lo que le toque", asegura Jiménez, que concluye su intervención apelando a la responsabilidad colectiva: "Creo que si hubiera una conciencia ciudadana, nadie esquivaría pagar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.