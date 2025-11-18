Ahora

laSexta Xplica

La reflexión de un pensionista sobre los impuestos: "La sensación que tengo es que a los ricos les da mucha pereza pagar..."

Antonio Jiménez, un pensionista, expone en laSexta Xplica su visión sobre cómo contribuyen los ciudadanos y critica la falta de responsabilidad colectiva: "Si hubiera una conciencia ciudadana, nadie esquivaría pagar".

La reflexión de un pensionista sobre los impuestos: "La sensación que tengo es que a los ricos les da mucha pereza pagar..."

En este programa de laSexta Xplica, José Yélamo saca a debate el tema de los 'Impuestos: 'La gran brecha social'.En este vídeo, Antonio Jiménez, pensionista, expresa su visión sobre el tema y habla de la desigualdad entre contribuyentes.

"La sensación que tengo es que a los ricos les da pereza pagar", afirma Jiménez, arrancando las risas de varios tertulianos, que responden entre bromas: "¡A todos!".

El pensionista defiende la importancia de una mayor concienciación social: "Yo tengo una economía muy delgada. Amancio Ortega hace donaciones a la Seguridad Social, manda equipos carísimos...Prefiero que pague lo que le toque", asegura Jiménez, que concluye su intervención apelando a la responsabilidad colectiva: "Creo que si hubiera una conciencia ciudadana, nadie esquivaría pagar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo propone implantar la "verificación de edad" digital y bloquear la "geolocalización en apps" que permitan el acceso a menores de 16 años
  2. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Zelenski visita España: el Congreso le abre sus puertas antes de ver al rey y a Sánchez
  3. Feijóo anuncia que Mazón dimitirá como presidente del PP valenciano: su sustituto se decidirá "en las próximas semanas"
  4. Detenido el presidente de la diputación de Almería por contratos irregulares en la compra de mascarillas
  5. ¿Qué supone el visto bueno de la ONU al plan de paz de Trump? Una fuerza internacional en Gaza y la creación de una Junta de Paz
  6. Lorca, inédito: el director Manuel Menchón descubre varias grabaciones en movimiento y objetos del poeta granadino