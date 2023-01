Pilar, una mujer de 61 años que cobra 484 euros de pensión y paga 370 euros por una habitación, contó en laSexta Xplica que lleva "15 años apuntada a los pisos de protección oficial", a lo que añadió: "No soy racista, pero si aquí estamos mal; yo tengo una hija que está pasándolo mal y se está buscando la vida como pueda trabajando, y luego vienen pidiendo ayuda con una panza y tres hijos más y nos obligan a dársela".

En ese momento, Afra Blanco no puedo evitar reaccionar a esas palabras: "No diga esto porque no hace honor a la verdad", le pidió, tras lo que expresó que "evidentemente" la situación de la pensionista es "inaceptable". "Incluso el Banco de España ha hablado de cierta exuberancia en el mercado inmobiliario, ha hablado de sobrevaloración del precio de la vivienda. Tenemos encima de la mesa algo que se está haciendo en Alemania y Francia y se llama regular precios en las zonas tensionadas", subrayó.