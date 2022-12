Raquel Martín vive de alquiler y el propietario de la vivienda es un "fondo buitre". La joven ha contado en laSexta Xplica que entró "por sorteo de la Comunidad de Madrid" y que, en teoría, era "una vivienda de alquiler de ayuda a los jóvenes". Sin embargo, se encuentra al límite por la subida del alquiler, y ha criticado que "aunque lo de los fondos buitres lo hizo la señora Botella, ahora mismo esto se está tapando y lleva más de diez años pasando".

"Se dice que hay una ley y se tiene que respetar. Hay un artículo 47 de la Constitución y el Gobierno dice que la Constitución se tiene que cumplir, pero la realidad es que pasamos del artículo 46 al artículo 48 porque el 47 no existe. No es solo el derecho a una vivienda digna, es el no a la especulación inmobiliaria por parte de los poderes públicos. Los poderes públicos son los que pueden regular la situación en la que nos encontramos, tanto en sanidad como en vivienda, y no están haciendo nada al respecto, y necesitamos una solución urgente ya", ha manifestado la joven.

Además, Raquel ha hablado de los "desahucios invisibles": "A mí el año pasado me intentaron desahuciar y cuando una persona está en esta situación, yo no sé si se llega realmente a empatizar con la persona, cuando de un día para otro se presenta la Policía para echarte de tu casa". "Vivimos enfermos, vivimos con ansiedad, con incertidumbre, indefensión, y no hay nada que nos ampare. ¿Dónde están los poderes públicos que tienen que velar por que las leyes se cumplan? ", se ha preguntado.