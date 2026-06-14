Ramoncín, tras las cargas policiales contra una marcha antifascista en Barcelona: "Si quieren repartir, que repartan a partes iguales"

Ramoncín asegura que no sale de su asombro con que haya gente que sea nazi y que además haya "perdido la vergüenza de mostrarse como tal con cruces gamadas". "Algo ha pasado que se nos ha escapado", lamenta.

Dos manifestaciones, una convocada por el grupo ultra Núcleo Nacional y otra antifascista, coincidieron en la tarde de ayer en las calles de Barcelona. Los Mossos d'Esquadra intervinieron, como puede verse en las imágenes emitidas por laSexta Xplica, para evitar que ambas marchas confluyeran frente a la Delegación del Gobierno, realizando cargas para frenar el avance de algunos manifestantes antifascistas.

"Si van a repartir, que repartan a partes iguales", comenta Ramoncín en el programa de laSexta visiblemente indignado al analizar las imágenes de los incidentes. El colaborador asegura que le resulta incomprensible que en pleno siglo XXI sigan produciéndose manifestaciones de carácter neonazi y que, además, sus participantes exhiban públicamente símbolos y consignas vinculadas al nazismo.

"No salgo de mi asombro", afirma. "No tiene sentido, no tiene lógica. No es posible entender que haya gente que crea en esa ideología y que además haya perdido completamente la vergüenza de mostrarse como tal", señala, en referencia a la presencia de cruces gamadas, saludos y cánticos de inspiración hitleriana durante la movilización ultra.

Para Ramoncín, la situación refleja un problema que nos afecta a todos. "Algo ha pasado que se nos ha escapado de alguna manera para que esto esté ocurriendo. Es una responsabilidad de toda la sociedad", sostiene.

El colaborador también compara la situación española con la de otros países europeos, donde determinadas expresiones de exaltación del nazismo están prohibidas. "Sería imposible ver una manifestación en Alemania para hablar de las virtudes de Adolf Hitler o de su régimen. Aquí, en cambio, parece que se puede decir", lamenta, calificando la situación de "muy penosa".

Por último, insiste en que rechaza cualquier tipo de violencia, independientemente de quién la ejerza, aunque reclama una actuación policial equilibrada. "Yo no me pongo de un lado ni de otro en el punto de vista de la violencia, pero si la Policía se pone a repartir, que reparta a partes iguales", insiste.

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