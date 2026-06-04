Ramoncín estalla contra el consejero de Cultura de Ayuso por el calor en los colegios: "Es un indigente emocional. No debe estar ahí ni un minuto más"

"Es un impresentable que no puede ocupar un cargo como el que ocupa", afirma rotundo Ramoncín sobre Mariano de Paco, consejero de Cultura de Ayuso, tras mofarse del calor en los colegios y decir que "es fuente de inspiración".

El consejero de Cultura de Ayuso hacía hoy unas polémicas declaraciones en las que se mofaba del calor en los colegios de la Comunidad de Madrid, en su mayoría no climatizados, a pesar de que en algunos se han llegado a producir golpes de calor o cefaleas entre los alumnos.

"Vicente Medina escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió la 'Cansera'", aseguraba Mariano de Paco, que defendía incluso que "el calor es fuente de inspiración".

"Es el discurso más cuñado que he escuchado en muchos años", reacciona Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, mientras que Ramoncín asegura directamente que el consejero "es un indigente emocional". "Este individuo no debe estar ahí ni un minuto más", afirma rotundo el músico, mientras se pregunta "¿de dónde sale esta gente?".

Ramoncín también recuerda a de Paco que "en las cárceles también se han escrito libros, y bajo tortura y Anna Frank escribió un diario en el peor momento de su vida, ¿de qué está hablando este filisteo?". "Es un impresentable que no puede ocupar un cargo como el que ocupa", sentencia.

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