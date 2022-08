"Estas cosas me gusta analizarlas como persona de fe y cristiano que soy", apunta Rafa López y se pregunta: "¿Qué estaríamos diciendo si esto lo hubiera dicho un Imán?" Para él, la respuesta está clara y aventura que algún partido político habría hecho afirmaciones tales como "esta gente no se integra en la sociedad, no entiende lo que es una sociedad libre y occidental, no pueden estar entre nosotros...", apunta. "Si lo analizamos desde este punto de vista es importante decir quién lo ha dicho, porque muchas veces según quién lo ha dicho algunos lo justifican y otros lo critican".

A pesar de ello, el sociólogo afirma que el cura de Albacete "no dice nada que no diga el Catecismo", por mucho que el Papa Francisco haya intentado ser más progresista. "La homosexualidad, tanto en la Iglesia católica, como en la mayoría de iglesias protestantes, es algo que no está bien visto".

Lo que le parece grave a Rafa López es que el cura de Albacete diga que "los homosexuales no son queridos por Dios". El sociólogo explica que "desde el punto de vista teológico" le resulta "no solo absurdo, sino un pecado. Sobre todo, sabiendo que Dios tiene amor incondicional por toda su creación, decir que alguien no es querido por Dios es un pecado y tendría que estar castigado".

Las polémicas declaraciones llegan incluso a rozar lo penal según opina el sociólogo. "La homosexualidad se ha basado muchas veces en asociarla a la pedofilia", por tanto "introducir en una misma frase 'homosexualidad' y 'pedofilia'" le parece "muy peligroso".

"Yo creo que hay muchos pastores de la Iglesia que están ciertamente obsesionados con el sexo", afirma López. "En la Biblia hay mucha más referencia a pecados de tipo económico, de explotación; a pecados asociados a la falta de empatía, por ejemplo con el extranjero o el inmigrante, o a otros tipo de pecados que no a los pecados sexuales. Cristo no habló en ningún momento de la homosexualidad". Retomando el tema de la pedofilia, el sociólogo recomienda al cura de Albacete que "no mire la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio".