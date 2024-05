El sociólogo critica en laSexta Xplica la participación de Israel en Eurovisión 2024: "Voy a respirar bastante para no decir lo que me gustaría decir", espeta, para acto seguido añadir que "es una vergüenza lo que está pasando". "No puedes hacer un genocidio matando a más de 30.000 personas y esperar que no pase nada", denuncia. Y, es que, en 2022 se sancionó a Rusia por invadir Ucrania impidiéndole su participación, pero, en esta ocasión, ha sido diferente.

Según defiende en este vídeo el sociólogo, la razón por la que esta medida no se ha tomado este año es porque "hay intereses"; y defiende que esto se debe a que "Moroccanoil, que es uno de los principales patrocinadores, es israelí".

"Hay diferencia entre países", denuncia, y añade que este es el motivo por el que "no se ha tocado" a Israel. "Hay países intocables, para los que el derecho internacional no sirve. Este se usa según quién es", critica en este vídeo Rafa López, donde puedes ver su opinión al completo, en la que también denuncia que se "está vulnerando la libertad de expresión en Eurovisión", ya que hay "periodistas que están siendo acosados"; y critica "la actitud de acoso de la delegación de Israel" contra otros artistas, como el representante eliminado de Países Bajos. "No es una casualidad lo que ha pasado con ellos", manifiesta.