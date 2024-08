El periodista Javier Cid se ha ido de vacaciones a un 'todo incluido' a Egipto y se ha puesto las botas en el buffet libre. En laSexta Xplica muestra los vídeos que dan buena cuenta de ello. En el primero podemos ver cómo se mete entre pecho y espalda un copioso desayuno, con bien de huevos fritos y beicon.

Y es que, ponerse delante de los platos que se nos ofrecen y no dejarnos llevar por la gula es una tarea ardua que no todo el mundo lleva a cabo. En el plató, varios expertos ofrecen a los espectadores ofrecen diversos consejos para no volver de las vacaciones con demasiados kilos de más.

"Al ser un buffet tendemos ya simplemente por la visión a coger más, pero tenemos que hacer lo más parecido a lo que es nuestra alimentación. ¿Qué sueno desayunar yo? Pues voy a cogerlo parecido", explica, dirigiéndose principalmente a Cid.

Después de ese tremendo desayuno, llegó el momento de la comida, repleta de pastas, encurtidos, arroz... "Mucho hidrato, pero es que claro, hemos estado en el mar. Y el mar, os lo dice uno de Zamora, da muchísima hambre", se justificaba él mismo en este vídeo. "No comía yo pescado desde que estuve ingresado en la Jiménez-Díaz", bromeaba.

Antes siquiera de que hable la nutricionista Laura Gallardo en plató, Javier Cid se defiende. "Yo sé que la pizza engorda, si tonto no soy", aclara. "Con la alimentación, lo más importante para cuidar la salud, sobre todo la salud mental, es la flexibilidad. Si, de manera puntual, esas vacaciones las quieres disfrutar así, lo peor que te puede pasar es que tengas una mala digestión o que descanses peor. De manera puntual, no pasaría nada, no corre riesgo tu salud".

El problema viene cuando esto no sucede de manera puntual.

