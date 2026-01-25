César Franco, sobre que las vías donde descarriló el Iryo fueran de 1992: "Es habitual si pasan las inspecciones adecuadas"

César Franco, presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales, habla en laSexta Xplica de que esa alternancia de material nuevo y más antiguo en las vías de los trenes es "relativamente frecuente" y que lo importante "es el estado, no solo la edad".

El tramo de vía en el que descarriló el tren de Iryo en el accidente ferroviario de Adamuz databa de 1992 y no había sido renovado; se trataba de la infraestructura original. Según ha podido saber en exclusiva laSexta Xplica, el desvío por el que circuló el tren sí era de nueva construcción, concretamente de 2025. Sin embargo, la zona exacta en la que se produjo finalmente el descarrilamiento, que ha causado 45 fallecidos, estaba compuesta por materiales con más de 30 años de antigüedad.

"Las líneas son las que se inauguraron en 1992. Eso sí, con el cambio del mes de mayo de 2025 de esas franjas, de esas dos líneas que ven curvas en color rojo, que es lo que se suele conocer como el cambio de aguja, el desvío", explica el presentador José Yélamo acerca del esquema que aparece en pantalla en el vídeo sobre estas líneas. "Esa parte nueva se suelda a la parte anterior, a la del año 1992", añade antes de presentar a César Franco, presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales.

El experto afirma que se trata de una practica habitual "que no supone ningún problema para la seguridad siempre que todos los elementos que se están reutilizando del tratado pasen las inspecciones adecuadas", puntualiza. Esas inspecciones deben ser "desde la perspectiva de geometría, como desde la perspectiva de análisis con ultrasonidos que analizan el contenido interno".

Sin embargo, Franco apunta a que hay que tener "mucho cuidado" en las "juntas". "Las soldaduras, los puntos de unión, son los más delicados porque son los que van a acumular tensiones, tanto en el proceso de soldadura como en la vida útil del carril", añade.

De hecho, tal y como apunta Yélamo, "el foco de la investigación está puesta en esos puntos de unión, en los puntos de unión entre los tramos nuevos, los de mayo de 2025, es decir, ese cambio de aguja y los tramos antiguos". "Esos puntos de soldadura son más sensibles por el hecho de ser dos materiales con tanta diferencia en el tiempo de fabricación", indica el periodista.

"Si los materiales están bien y están en condiciones, no supone excesivo problema adicional. Simplemente, y esto es recalcarlo, lo que supone es una certificación del elemento antiguo a la hora de reutilizarlo", recalca el experto.

Según Adif, y como muestra el gráfico que emite laSexta Xplica, las vías afectadas habían pasado en los últimos meses y durante el último año una serie de pruebas y revisiones que hacían pensar que todo estaba en buen estado, tal como señaló el ministro Óscar Puente. Sin embargo, el informe provisional de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios apunta a que la causa del accidente podría ser la rotura de la vía.

Las imágenes que se muestran en el programa, incluidas en el informe, muestran las marcas que esta supuesta rotura dejó en las ruedas del tren Iryo.

