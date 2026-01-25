Tellado acusa a Puente de mentir sobre la renovación de las vías de Adamuz y pide su dimisión "inmediata": "El Gobierno ha mentido y engañado"

Los detalles El portavoz del PP dice que el descarrilamiento se pudo producir "por una negligencia" del Ministerio de Transportes y señala que "es miserable e inadmisible" que el presidente socialista y Puente lleven "una semana mintiendo".

El 'número dos' del Partido Popular, Miguel Tellado, ha ofrecido una rueda de prensa en la sede de la formación, en Génova, este domingo en la que ha exigido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. "El Gobierno de Sánchez ha mentido y engañado", ha dicho.

"Hoy finalizamos una semana negra para todo el país", ha dicho en referencia a los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida. Así, ha criticado la "soberbia y errática" gestión del Gobierno, una gestión que "lleva meses ignorando las denuncias de los maquinistas y la oposición sobre el estado de las vías".

Durante su intervención, ha señalado que "el tramo que se rompió y provocó el descarrilamiento era una sección en la que se había ensamblado materiales nuevos con elementos antiguos del año 1989" y pone en entredicho al ministro, quien "dijo que la vía andaluza había sido renovada": "Hoy sabemos que Óscar Puente mintió".

"El Gobierno de Pedro Sánchez ha tratado de engañar a todo el país y el ministro Puente ha sido el portavoz de la mentira. Ambos llevan una semana mintiendo. Sánchez por omisión y Puente por acción. Es miserable e inadmisible", ha agregado.

De esta manera, dice que el accidente "pudo deberse a una negligencia de su Ministerio": "Por ello, hoy desde el PP exigimos la dimisión inmediata del ministro porque mentir con ese desahogo en mitad de una tragedia y mentir cuando se realizaban labores de reconocimiento de fallecidos le invalida a continuar frente a este Ministerio un minuto más".

Para el secretario 'popular', el Ministerio de Transportes "ha sido el epicentro de la corrupción del Gobierno" algo que para él, "no es casualidad". A su vez, en la mencionada rueda de prensa ha dicho que "después de Ábalos, el PSOE puso a un sanchista de pata negra que ha ejercido como un troll de las RRSS y no como gestor de la red ferroviaria".

Tellado indica que "el Gobierno quería pasar página del 2025, pero esto demuestra que la obsesión de Sánchez de ocuparse solo de sus escándalos ha puesto en peligro la seguridad" y reitera que "lleva casi una semana sin comparecer".

"El PP va a obligarle a comparecer en el Congreso o el Senado. ¿Sánchez va a obligar a las familias a ver la cara de Puente en los funerales?", se pregunta mientras dice que han respetado los días de luto oficial, pero ahora no pueden "fallar a la responsabilidad" ya que "el luto no puede ser la coartada de la opacidad.

Junqueras también pide su dimisión

Así, durante esta misma jornada, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, también ha pedido la dimisión del ministro de Transportes y de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, por la sitaución de Rodalies, que mantiene su servicio suspendido este domingo.

Así lo ha dicho en rueda de prensa desde la sede de la formación, donde ha afirmado que se constata que Puente y Paneque "han dimitido de sus obligaciones y sus funciones porque están más pendientes de encontrar excusas puntuales que de afrontar el problema en toda su magnitud".

"A efectos prácticos ya están dimitidos, también deberían dimitir en aspectos formales", ha sentenciado.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

