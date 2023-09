Miguel Ángel Revilla afirmó en laSexta Xplica que "un mayoría en España tiene miedo a que Vox entre en el Gobierno". "Esa combinación de Vox con PP alarma a muchos. Me alarma a mí", reconoció el expresidente de Cantabria, quien también habló sobre la posibilidad de una gran coalición entre PP y PSOE.

"Estoy convencido de que antes de morirme voy a ver una coalición entre los dos grandes partidos. En otros países, partidos antagónicos hacen pactos, cuando una situación lo requiere. Ahora posiblemente es una situación en la que se requeriría por parte de los dos grandes partidos arrimar el hombro, porque es una situación muy complicada, pero no está ahora España para eso", manifestó el político, quien destacó que el gesto que ha tenido su partido en Cantabria, que, según dijo, "no ha tenido demasiada repercusión, en un gesto inhabitual ahora mismo tal y como está la política en nuestro país".

En la misma línea, Revilla aseguró que "la mayoría del pueblo español no quiere un gobierno de derechas y ultraderecha" y que "sociológicamente, España no está para una coalición de ese tipo". "Al ver el pueblo español que se estaba produciendo en cascada esos pactos, y que inevitablemente venía el pacto grande detrás, dijo 'Cuidado', y se movilizó un electorado que antes no votaba", señaló el expresidente de Cantabria.