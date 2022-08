Juan Luis Arsuaga y Juan José Millás visitaron hace unos meses laSexta Noche para presentar su último libro, 'La muerte contada por un sapiens a un neandertal', una ocasión en la que José Yélamo planteó una pregunta un tanto inusitada al paleontólogo: "¿Cuánto me queda de vida?".

El presentador preguntaba a Arsuaga al inicio de la entrevista por la "aplicación que te dice cuántos años de vida le quedan a uno", de la que habla en el libro. "Está el Instituto Nacional de Estadística, ahí viene todo", respondía el experto, que precisaba que "la esperanza de vida se puede calcular a cualquier edad" y varía en función de factores como el género o la población.

"A ver si antes de que acabe la entrevista me dices cuánto me queda de vida", le retaba Yélamo, a quien a continuación le entraban las dudas sobre su propia petición: "No sé si he hecho bien...". En el vídeo qué ilustra estas líneas puedes descubrir qué esperanza de vida calculó para él Arsuaga.