La predicción de Blas Moreno sobre el "raro romance" entre Donald Trump y Elon Musk: "Puede que no dure ni este año"

El periodista apuesta a que la relación que mantienen el presidente de EEUU y el dueño de X no durará toda la legislatura: "A Trump no le gusta que alguien destaque más que él".

Blas Moreno ha hablado sobre la relación que mantienen Donald Trump y Elon Musk. El periodista de 'El Orden Mundial', en laSexta Xplica, ha dado su valoración sobre ello y considera que es una amistad condenada a romperse, atendiendo a la personalidad de ambos.

"Este romance raro entre Elon Musk y Donald Trump no va a durar siempre. No aguantará hasta el final de la legislatura y quizá ni este año. Los dos quieren mandar, y son muy ególatras. A Trump, que alguien destaque más que él, no le gusta. Antes o después de van a enfadar", afirma.

De momento, todo bien: "Ahora colaboran. Musk y otros muchos tienen una ideología que dice que el Gobierno, como entidad pública, es una mala idea. Que interesa dejar el poder a una camarilla de líderes tecnológicos. Ellos tienen el poder y el dinero, y tienen en Trump a un aliado".

"Zuckerberg y Bezos se agarran al caballo ganador, como lo hicieron con los demócratas. Nadan con la tendencia política más conservadora, que también se ve en Europa", concluye.