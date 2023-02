Camino Villa, 'influencer' de moda y modelo con 72 años, defiende que "la belleza está en uno mismo", y asegura que nunca trata de parecer más joven". Tras jubilarse, la mujer tuvo una enfermedad autoinmune, que le impedía salir de casa, por lo que una sobrina le propuso empezar a publicar contenido en Instagram, tal y como ella misma contó en laSexta Xplica, donde reconoció que ella "incluso tenía un mal concepto de las redes sociales" en ese momento.

Sin embargo, empezó a publicar contenido y a los seis meses empezó a tener trabajo. "Se empezaron a abrir puertas increíbles que yo no pensaba y entonces te das cuenta de que la vida te reserva sorpresas y era un momento estupendo. Desde entonces, han pasado siete años, ahí sigo y me siento muy afortunada porque vivo mi trabajo con pasión", expresó, tras lo que animó "a todo el mundo a que no pierdan el tren de la tecnología, de estar en las redes". "Nunca es tarde para esto", defendió.