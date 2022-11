José Luis Herrero, afectado por la hipoteca variable, ha pasado de pagar 600 euros de hipoteca a 980 euros. Sin embargo, el hombre, tal y como señaló en laSexta Xplica, se quedaría "fuera de los requisitos que se pide para ayudar a los hogares a pagar la hipoteca".

"Ahora mismo el simple hecho de poner la calefacción te supone un estrés porque no sabes si llegarás a fin de mes, porque tienes que hacer frente a la cuota de hipoteca", expresó, a lo que añadió: "En lugar de llenar la cesta de la compra con productos que a lo mejor puedes pasar de ellos, pues no los compras, y el decirle a tu hija que no puedes comprar algo porque a lo mejor no puedes llegar a final de mes es triste".