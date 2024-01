Acalorado debate sobre la brecha de la riqueza en laSexta Xplica. Nerea Basterra, de Oxfam Intermón, denuncia en el plató cómo unas pocas personas han disparado su riqueza mientras millones se empobrecen y cómo las grandes fortunas acaban marcando "los salarios que se cobran" o "los productos que consumimos".

Javier Díaz-Giménez, sin embargo, asegura no reconocerse en esa realidad: "Yo mañana iré a comprar a la tienda que me dé la gana, compraré lo que yo quiera, me levantaré a la hora que me parezca oportuno, saldré a dar un paseo o no saldré a dar un paseo y ninguna de esas cosas que tú has dicho me pasan a mí", sostiene.

"Tú mañana a lo mejor vas a ir obligada por un empresario del IBEX a comprar", ironiza el economista, que defiende que "no tiene nada que ver lo que ganen los empresarios del IBEX con lo que sea el salario mínimo". "Estás diciendo que unos son unos explotadores y los otros son unos explotados, ¿de dónde te has sacado eso?", insiste.

"Un empresario del IBEX es responsable de pagar 50.000 nóminas todos los meses, ¿cuántas pagas tú?", agrega Díaz-Giménez, que reivindica que un empresario de quien dependa "el empleo de 90.000 familias" "puede cobrar lo que quiera cobrar" y tiene su "más profunda admiración". "Si limitamos sus sueldos, si dificultamos sus vidas, ¿sabes lo que va a pasar? Que acabas de destruir el empleo de 90.000 personas que terminarán en el paro", advierte.

Una argumentación con la que discrepa Judith Gómez, ciudadana pluriempleada: "Me encanta que él mañana pueda ir a comprar donde el quiera, a pasear o no pasear, pero lamentablemente la realidad en este país es que hay muchísimas personas que no pueden ni llegar a final de mes, ni comer ni tener unos estudios dignos", incide. "No estoy culpando al empresario, es una realidad que existe", agrega Judith, que denuncia que "en España estamos viviendo en una precariedad que hacía años que no se vivía".

Una afirmación a la que el economista contesta con un polémico argumento que levanta revuelo en el plató: "En España todo el mundo tiene una prestación asistencial o un salario mínimo por no hacer nada, por no hacer absolutamente nada, porque la cigüeña le dejó en el país acertado, en el sur de Europa". "En España no hay nadie que lave a mano y se vaya al río a lavar, todos tenemos lavadoras", agrega.