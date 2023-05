La visión del economista Gonzalo Bernardos sobre la baja natalidad en España ha "levantado ampollas" en el plató de laSexta Noche, donde aseguró que los 25 años "de antes" no son como los de ahora porque la adolescencia "se prolonga mucho" y, por lo tanto, hay personas que "no tienen hijos porque no quieren responsabilidades".

"Los padres y abuelos antes no tenían dinero, pero se estrechaban el cinturón y tenían hijos", ha defendido Bernardos, quien criticó además que muchos jóvenes "piensan solo en el momento actual". Como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas, ha criticado que "muchas personas no quieran tener hijos por egoísmo, por vivir la vida y estar en este momento, por divertirse".

Sin embargo, Bernardos ha advertido de que "al hacerse mayores se arrepienten". "A mí me parece increíble que uno no quiera tener hijos porque -esa responsabilidad- le obliga mucho, pero luego tenga dos perros y no salga de casa porque tiene que cuidarlos", ha sentenciado.