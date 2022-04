José Yélamo ha felicitado a Eduardo Inda por Liga del Real Madrid, ya que el director de 'okdiario' es aficionado del equipo blanco. "Muchas gracias. El mejor equipo de la historia gana su 35 Liga, más que nadie, y el 28 de mayo va a ganar su decimocuarta Copa de Europa", ha respondido Inda.

"Eso va a ser complicado, eh", ha dicho entonces el presentador de laSexta Noche, lo que ha provocado un pique futbolero entre ambos: "Porque lo digas tú, no te fastidia. ¿Eres adivino o qué?", ha expresado el director de 'okdiario', tras lo que Yélamo ha insistido en que "está complicado" y que, para que eso ocurra, el equipo que entrena Ancelotti "tiene que remontar". "Complicado estará para ti, no para el Real Madrid. A lo mejor tú estás encantado de que no gane", ha manifestado Eduardo Inda.