La periodista Pilar Velasco quiso diferenciar este sábado en laSexta Xplica entre "quiénes son" estos partidos de extrema derecha como el del agitador Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, y "a qué responden". Es en este punto en el que la colaboradora aclaró que "hay razones de crisis no resueltas desde el año 2008 y desde el periodo de la austeridad". No obstante, tachó de "muy preocupante que este país haya demostrado que es permeable a fenómenos como este".

Un fenómeno generado por una formaciones con "un lenguaje violento, antipolítico y antidemocrático" sobre las que asegura que "es salirse de la realidad el pensar que tenemos la capacidad de porque no lo nombremos deje de existir", de hecho, asegura que "no hablar de ello no resuelve nada".

Y aunque se puede pensar que "está en Europa" quiso resaltar que "no sabemos cuando hay elecciones generales" en España, a la vez que consideró erróneo que para entonces "va a desaparecer". Además, la periodista aseguró que el punto importante es conocer "cómo se confronta" este fenómeno. Una pregunta que calificó "de muy difícil", mientras que aseguró que "no está resuelta"