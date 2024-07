La periodista y directora de Artículo 14, Pilar Gómez ha analizado en la Sexta Xplica la situación que rodea a Begoña Gómez, después de su declaración ante el juez Peinado. Según la periodista "a mí hay cosas que me llaman la atención", como el hecho de que el juez "redacta su auto primero, que lo redacta con aquel famoso informe de la Guardia Civil y lo hace casi en paralelo, cuando algunos le estaban diciendo que no".

Asimismo, Gómez ha asegurado que si hay personas, asociaciones, el Partido Socialista o el Gobierno "que salen como si fueran ellos los abogados de Begoña Gómez sin un mínimo de decoro", que dudan sobre si el juez está prevaricando, "vas y presentas una denuncia, porque se puede denunciar la prevaricación. Nuestro sistema judicial, a pesar de nuestros políticos funciona".

Y ha recordado el caso del fiscal Horrach, quien en su momento "estaba en un caso parecidísimo, y fue acusado por la gente cercana a la monarquía, y por el Partido Popular porque decían que estaba prevaricando y yendo contra la infanta" y ha afirmado que: "Al final si tú dejas a la justicia actuar, pondrá las cosas en su lugar".

Por último, ha repasado el rédito político que han sacado los partidos de esta situación. "A mí me parece que el Gobierno no debe tener esta postura y que para el Partido Popular creo que es una baza electoral que ya ha visto en las europeas, que no le ha funcionado". Por otra parte, ha recordado que el año pasado el PP ganó las elecciones con un 31,7% de los votos, sin embargo, "las encuestadas le dan ahora al PSOE el 30% y subiendo". Por lo tanto, "quien piense que han prevaricado, a denunciar, sino es más prudente no decirlo", ha sentenciado.