La pesimista predicción de Revilla: "Cuando se acabe la guerra, vamos a asistir a un periodo de entre 10 y 15 años de una estabilidad tremenda"

El expresidente cántabro ha advertido de que "todos los ciudadanos vamos a pagar la tropelía" de Trump y Netanyahu, ya que, ha dicho, "detrás de este muerto (Jamenei), hay una secta radical que se llaman los chiíes, que tienen el dominio prácticamente entero de Irán y de Irak".

Miguel Ángel Revilla ha hecho una pesimista "predicción" en laSexta Xplica: "Cuando se acabe la guerra, vamos a asistir a un periodo de 10 o 15 años de una inestabilidad tremenda". "Además de los muertos que van a caer por el camino y de los desplazados que va a haber, van a crear tensiones en los países donde lleguen", ha afirmado el expresidente cántabro.

Así, el político ha declarado que "vamos a asistir a una ola de atentados". "Jamenei es el dios en la tierra de 80 millones de chiíes, de los cuales se acaba de publicar un dato, que es que el otro día había más de dos millones de chiíes apuntados a inmolarse por haber matado a su líder", ha advertido Revilla, quien ha apostillado que es "como si en el siglo X nos hubieran matado al Papa y hubiéramos salido todos a poner bombas".

De esta forma, el exlíder del PRC ha señalado que "en Ormuz seguiremos viendo barcos, pero va a traer consecuencias fatales que vamos a pagar todos los ciudadanos". "Todos los ciudadanos vamos a pagar esta tropelía de estos señores, porque detrás de este muerto (Jamenei), hay una secta radical que se llaman los chiíes, que tienen el dominio prácticamente entero de Irán y de Irak", ha advertido.

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