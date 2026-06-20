"Personal, judicial y político": las consecuencias de la decisión del juez Peinado en el procedimiento que afecta a Begoña Gómez según Monrosi

El experto destaca el impacto personal de las medidas adoptadas. En su intervención afirma que "la afectación personal es evidente" y no solo porque "vaya a sufrir ahora el desgaste público de tener que ir cada 15 días a firmar al juzgado".

El periodista de elDiario.es José Enrique Monrosi ha valorado en una intervención en laSexta Xplica las consecuencias de la decisión del juez Peinado en el procedimiento que afecta a Begoña Gómez, pareja del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En su análisis, el experto sostiene que la resolución tiene tres dimensiones principales: personal, judicial y política.

En primer lugar, Monrosi destaca el impacto personal de las medidas adoptadas. En su intervención afirma que "la afectación personal es evidente, ya no solo porque la pareja del presidente del Gobierno vaya a sufrir ahora el desgaste público de tener que ir cada 15 días a firmar al juzgado, sino porque es que desde hoy, desde este momento, Begoña Gómez no puede salir del país, no puede salir fuera de España".

El periodista subraya además las implicaciones concretas de esta restricción de movimientos, que afecta a situaciones cotidianas: "Entre otras cosas, para hacer algo que suele hacer de manera bastante recurrente… que es ir a ver a una de sus hijas que estudia fuera del país", señala.

En este sentido, insiste en que la prohibición es absoluta: "No puede salir del territorio nacional, por supuesto", recalca en el transcurso de la conversación.

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