"Pero de qué estamos hablando, de verdad": Afra Blanco, a la reflexión de la secretaria general de Lideremos sobre el diálogo social

"Lo que nos molesta realmente es que no haya diálogo social. El problema no está en 3%, 4% o 5%, porque si no hay acuerdo pasará como en los últimos cuatro años que subirán lo que Trabajo y sindicatos acuerden y ya está, no pasará nada", lamenta Claudia Tarinas, secretaria general de Lideremos, en laSexta Xplica, con respecto a las negociaciones para la subida del SMI.

Para la joven, "la Patronal es un agente social de segundas muchas veces", una reflexión que sorprende a Afra Blanco. "Jolín, pues ojalá, porque lo haríamos todo mucho más rápido", responde la sindicalista. "El titular es muy fácil: Trabajo y sindicatos no están de acuerdo y creen que es insuficiente el porcentaje que ofrece la Patronal. El mismo Gobierno, a lo mejor también, nos pone un IRPF en el Salario Mínimo que sacrificaría la subida en un 42%", reflexiona Tarinas. "No se puede hablar solo del SMI, tenemos que sentarnos ya de una vez a hablar del salario, de las cotizaciones, de la reducción de jornada, pero todo, no mediante un decreto allí y otro allá".

Blanco responde asegurando que sí que existe ese diálogo social que ella niega al principio de la intervención. "Y por cierto, la competencia del Gobierno es exclusiva para fijar el SMI, previo diálogo social, que sí que está habiendo", insiste. "No tiene sentido que con tanto diálogo social... mirad cómo está la vivienda, los salarios, los jóvenes, el paro juvenil. ¡Qué bien os está yendo interviniendo la propiedad!", exclama la joven.

"Pero de qué estamos hablando, de verdad", se indigna la sindicalista. "Burocracia, legislación, complicáis cosas y no se está simplificando ni dando salida a las necesidades reales de los jóvenes, y eso es así", concluye la secretaria general de Lideremos.