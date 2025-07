Noelia Núñez (PP), a Gonzalo Miró: "Pretender equiparar a Feijóo con Sánchez, con lo que hay encima de la mesa..."

"Feijóo se iba de vacaciones con un narcotraficante, no es el momento de dar la cara por él", responde Gonzalo Miró a Noelia Núñez (PP) al criticar que quieran "equiparar" a Feijóo y el caso Montoro "a lo que tiene Pedro Sánchez".

47,9 millones de euros habría obtenido la trama liderada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro a cambio de redactar leyes a medida de las empresas que efectuaban pagos a su despacho de abogados, Equipo Económico, y a su sucesora en cuanto surgieron las primeras investigaciones en 2015, Global Afteli.

Gonzalo Miró analiza en el plató de laSexta Xplica algunas de las tramas de corrupción del PP tras conocerse el caso de Montoro: "Estos no son tres golfos que se lo llevan muerto, eran Bárcenas con sus libretas repartiendo mordidas de la pasta, Fernández-Díaz en el Ministerio del Interior usando a la Policía para inventarse pruebas contra los rivales políticos y en Hacienda haciendo leyes para las empresas que pasasen por caja".

"Esto hay que ser muy profesional hasta un nivel que asusta", asegura el colaborador de laSexta Xplica, que afirma que "es como poner a los lobos a cuidar a las ovejas". Además, Miró se acuerda de las palabras del PP vinculando a Pedro Sánchez con la trama de Koldo, Ábalos y Santos Cerdán: "Ya que estamos hablando muy mucho de quién sabe qué, entiendo que esto en el PP también lo sabían, porque no solo le eligió un presidente, sino dos".

Además, Gonzalo Miró también hace referencia al actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "A parte de su equipo (de Montoro) lo elige el que quiere ser el tercero". Unas declaraciones que desatan un tenso momento con Noelia Núñez, del PP, que le pregunta "a quién ha elegido el que quiere ser el tercero". "A parte del equipo económico de Montoro", detalla Gonzalo Miró en el vídeo principal de esta noticia, donde Noelia Núñez lo niega: "No, la estructura del PP es pública, la puedes comprobar en la web del partido".

En ese momento, el presentador del programa, José Yélamo, interviene para puntualizar: "Creo que lo dice (Gonzalo Miró) porque en 2023 Feijóo tuvo un asesor económico que forma parte de la causa". Sin embargo, la política del PP insiste en que "en ningún momento formó parte ni del equipo directo del PP ni de Feijóo". Unas palabras que el periodista Miguel Ángel Campos puntualiza: "Pero le asesoró".

Pero Noelia Núñez continúa insistiendo en que "no han formado parte del equipo de Feijóo" y reflexiona: "Pretender equiparar esto con lo que tiene Pedro Sánchez encima de la mesa... en 30 años de servicio público Feijóo no he tenido ni a un solo miembro del equipo imputado mientras el presidente del Gobierno ha tenido a sus manos derechas imputadas".

"Feijóo se iba de vacaciones con un narcotraficante, no es el momento de dar la cara por él", responde rotundo Gonzalo Miró a la política del PP, a la que destaca: "Entiendo que intentéis decir que no tenéis nada que ver con lo que ha pasado anteriormente pero hace 15 días había una foto de Feijóo aplaudiendo y a un lado tenía a Rajoy y a otro lado a Aznar, que son los dos que elegían a Montoro".