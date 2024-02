Tras la votación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, con Junts devolviéndola a la Comisión de Justicia, Susana Díaz se ha pronunciado sobre una ley con la que cree que el PSOE "va a sufrir". En laSexta Xplica, la expresidenta de la Junta de Andalucía se define como "una socialista clásica, del PSOE de toda la vida".

Tras esta declaración, el resto de colaboradores preguntan si Pedro Sánchez o Emiliano García-Page están dentro de ese PSOE "de toda la vida", a lo que Susana Díaz contesta: "Page también es socialista y Sánchez, también".

"A mí hay cosas que me cuestan más. No he cambiado mi opinión, no borro mis tuits ni mis declaraciones. Ahora, de la legislatura me quedo con la subida del SMI y con la bajada de la jornada laboral. Me preocupa muchísimo la guerra abierta en el legislativo, el ejecutivo y el judicial, porque eso puede ser malo para la calidad de nuestra democracia. Huyo del ruido y entiendo que alguna forma tendremos que poner los intereses del país por encima del tacticismo", explica.