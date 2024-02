El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recurrió al término 'fachosfera' esta semana. Denunció la existencia de una 'fachosfera' que se dedica a "polarizar, insultar y generar una desconfianza con un fin claro". Posteriormente la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acuñó otro nuevo: 'sanchosfera'. ¿Se siente Borja Sémper parte de esa 'fachosfera'?

Es la pregunta formulada al portavoz del PP durante una entrevista en laSexta Xplica, como puede observarse en el vídeo superior. "Creo que los políticos responsables y sensatos no dividen a la sociedad, no etiquetan a los ciudadanos y no se sienten cómodos solo con quienes les dan la razón o les votan", ha manifestado.

"Creo que un político serio y responsable tiene que unir a los ciudadanos. Un político serio y responsable no levanta muros y no se dedica a insultar como 'fachosfera' a periodistas, jueces, políticos y a todo aquel que no le dé la razón. Creo que esto nos interpela a todos, y especialmente al presidente del Gobierno", ha recalcado el político popular.