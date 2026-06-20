Miguel Ángel Campos define como "insólito" el auto de Peinado: "Es impensable que Begoña Gómez pueda huir de la Justicia"

El periodista apunta en laSexta Xplica que el juez ha hecho caso omiso al ministerio público con la aplicación de las medidas cautelares: ""La petición máxima era la de Hazte Oír y ha accedido a esa petición en contra de la Fiscalía".

Begoña Gómez irá a juicio oral. Lo hará después de que el juez Juan Carlos Peinado haya dictado un auto en el que también prohíbe abandonar España y le retira el pasaporte a la mujer de Pedro Sánchez. Todo ello porque Peinado considera plausible que Gómez se fugue antes de la apertura del juicio.

Miguel Ángel Campos, periodista de tribunales de la Cadena Ser, asegura que este auto de Peinado es "insólito", tanto en las medidas adoptadas como en las justificaciones, ya que "es impensable que Begoña Gómez pueda huir de la Justicia".

También es especialmente llamativo el hecho de que las medidas cautelares se hayan adoptado en contra del criterio de la Fiscalía, que consideraba que no había motivos para aplicarlas. Sin embargo, Peinado ha acordado obligar a Begoña Gómez a comparecer cada 15 días en sede judicial y no abandonar España en ningún momento.

Precisamente esas eran las medidas reclamadas por la acusación particular, ejercida por la asociación ultraderechista Hazte Oír y en la que también participa Vox. "La petición máxima era la de Hazte Oír y el juez ha accedido a esa petición en contra de la Fiscalía", puntualiza Campos en laSexta Xplica para concluir.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido