"Al llanto estoy yo a punto de pasar porque ya, Paula, nos despedimos hoy". Así se ha dirigido José Yélamo a Paula del Fraile al terminar laSexta Noche de este sábado, tras un mes presentando juntos el programa. "Bueno, nos despedimos aquí", ha aclarado la presentadora, que se va ya de vacaciones. "En pantalla, claro, no, si ahora nos vamos juntos", ha agregado por su parte Yélamo.

Ambos periodistas, que están casados, han protagonizado una divertida despedida en el plató, donde se han dedicado mutuamente unas bonitas palabras. "Yo no me aburro nunca contigo, jamás, ni en laSexta noche ni fuera", ha asegurado Del Fraile, mientras que Yélamo, por su parte, ha afirmado: "Me lo he pasado muy bien aquí contigo". Puedes ver el momento en el vídeo sobre estas líneas.

La bienvenida de José Yélamo a Paula del Fraile

Hace unas semanas, Yélamo daba la bienvenida así a su mujer en laSexta Noche, donde Del Fraile decía sentirse ya "como en casa":