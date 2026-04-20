Las palabras de una enfermera a los críticos con los impuestos: "No se le da el valor real que tiene"

La enfermera del Hospital Gregorio Marañón defiende el sistema público de salud frente al discurso que lo cuestiona en redes sociales: "No defenderlo va a conllevar directamente una reducción de nuestra calidad de vida".

Natalia Berruga,enfermera en la Comunidad de Madrid, ha alzado la voz en laSextaXplica ante el creciente discurso que circula especialmente entre jóvenes en redes sociales, donde se califica a España como un "infierno fiscal" y se tilda a los impuestos de "robo".

"A mí me da mucha penita en el fondo", comienza explicando. Y no solo, matiza, por su trabajo dentro del sistema sanitario público, sino también como usuaria del mismo. Para Berruga, existe una falta de conciencia sobre el valor real de los servicios públicos: "No sé si nos hemos acostumbrado a que como existe, no le damos el verdadero valor que tiene. Es sin duda uno de los grandes tesoros de este país".

La sanitaria pone el foco en la importancia del sistema público de salud en situaciones críticas: "Un infarto, un ictus, un accidente grave... recibir atención médica de calidad desde el minuto uno reduce riesgos tan grandes como morir en el momento o sufrir graves secuelas".

En este sentido, advierte de las consecuencias de debilitar el sistema: "El disminuir impuestos o no cubrir y no defender con uñas y dientes nuestro sistema de salud va a conllevar directamente una reducción de nuestra calidad de vida".

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