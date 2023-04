Marcos Jonet es padre de un niño de 6 años que nació por gestación subrogada. En su caso, la madre gestante es mexicana y su hijo, Gonzalo, mantiene relación con ella.

En laSexta Xplica, el abogado ha defendido que "esa mujer, que supuestamente está explotada, dio una entrevista en un diario nacional desmontando todas las teorías" sobre la gestación subrogada: "Deberían hablar menos pro las mujeres y hablar más con las mujeres que lo han hecho", ha aseverado.

En este sentido, ha indicado que la mujer explicó su situación y por qué decidió ayudar a su familia a crecer. "La compra de niños está penada en el código penal, a mí no me ha llegado nunca la notificación de un juzgado. Lo que sí me ha llegado como abogado son dos querellas que yo he interpuesto contra dos agencias de gestación subrogada en Madrid precisamente por la falta de regulación", ha añadido.

En el vídeo principal de esta noticia, Jonet indica que la madre gestante de su hijo ha tenido tres hijos propios y otros dos más por gestación subrogada: "Ella tuvo una compensación por los seis meses que tuvo que ir a ginecólogos y someterse a tratamientos médicos".