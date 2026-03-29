Óscar Vara: "No vais a tener una casa en vuestra puta vida y será por las políticas suicidas en el mercado de la vivienda"

El profesor criticó que "las políticas de control de precios han estado expulsando a la gente que quiere alquilar a cualquier lado" que "no hay terreno para poder construir" y que "cada vez hay más restricciones para poder dar una solución".

Óscar Vara, profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, habló del problema de la vivienda en laSexta Xplica y se dirigió a personas que estaban en ese momento en plató debatiendo sobre el tema: "No entiendo que después de siete años haciendo medidas que destruyen el mercado de la vivienda queráis más".

Así, Vara expresó que es "una cosa" que "realmente" le tiene "asombrado". "Es decir, las políticas de control de precios han estado expulsando a la gente que quiere alquilar a cualquier lado, no hay terreno para poder construir, no se hacen reformas de los planes urbanísticos, cada vez hay más restricciones para poder dar una solución, ¿y queréis enfatizar más el problema?", se preguntó el profesor.

En este punto, el economista manifestó que le "parece una cosa increíble", a lo que añadió de forma contundente: "No vais a tener casa en vuestra puta vida y pasa por este tipo de políticas suicidas a las que estáis llevando al mercado de la vivienda".

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